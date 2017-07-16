‘Ölümü öldürdüler korkuyu korkuttular’

BUGÜN NELER OLDU

BoğaziçiÜniversiteliler Derneği(BURA) tarafından düzenlenen"15 Temmuz Gecesi veDireniş" konulu konferans,İstanbul Emniyet MüdürüDr. Mustafa Çalışkan'ın dakatılımıyla rektörlük binasındagerçekleştirildi.Kuran-ı Kerim tilavetiylebaşlayan etkinlikte birkonuşma yapan Çalışkandireniş gecesini anlattı. 15Temmuz'un bir "işgal hareketi"olduğunu söyleyenÇalışkan, Türkiye'nin çevresindekimilletlere sahipçıkmaya başladığı dönemdeyaşanan hiçbir olayın"doğal" olmadığına, her birisininince ince, belli bir merkezdeplanlandığına işaretetti. Çalışkan, 15 Temmuzgecesi asker arasında gidişatıizleyen ve bekleyenlerinen az kurşun sıkanlar kadarsuçlu olduğunu belirtti.O gece darbeye karşı direneninsanların, kurşunlarınüzerine yürüdüğünü gördüğünüdile getiren MustafaÇalışkan sözlerine şöyledevam etti:"O insanlarda ben bütünresmi, sivil, polis hepsindenbahsediyorum, ölümü öldürdüklerini,korkuyu korkuttuklarını,her şeyi aştıklarınıgördüm. Bu millet dünyayaders verdi."