Türkiye'nin en iyi haber sitesi

‘Ölümü öldürdüler korkuyu korkuttular’

DERVİŞ UĞURLU

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 16.7.2017
‘Ölümü öldürdüler korkuyu korkuttular’
Mustafa çalışkan direniş gecesini anlattı
Boğaziçi Üniversiteliler Derneği (BURA) tarafından düzenlenen "15 Temmuz Gecesi ve Direniş" konulu konferans, İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın da katılımıyla rektörlük binasında gerçekleştirildi. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte bir konuşma yapan Çalışkan direniş gecesini anlattı. 15 Temmuz'un bir "işgal hareketi" olduğunu söyleyen Çalışkan, Türkiye'nin çevresindeki milletlere sahip çıkmaya başladığı dönemde yaşanan hiçbir olayın "doğal" olmadığına, her birisinin ince ince, belli bir merkezde planlandığına işaret etti. Çalışkan, 15 Temmuz gecesi asker arasında gidişatı izleyen ve bekleyenlerin en az kurşun sıkanlar kadar suçlu olduğunu belirtti. O gece darbeye karşı direnen insanların, kurşunların üzerine yürüdüğünü gördüğünü dile getiren Mustafa Çalışkan sözlerine şöyle devam etti: "O insanlarda ben bütün resmi, sivil, polis hepsinden bahsediyorum, ölümü öldürdüklerini, korkuyu korkuttuklarını, her şeyi aştıklarını gördüm. Bu millet dünyaya ders verdi."
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Ölümü öldürdüler korkuyu korkuttular’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz