‘Ölümü öldürdüler korkuyu korkuttular’

Mustafa çalışkan direniş gecesini anlattı
Boğaziçi
Üniversiteliler Derneği
(BURA) tarafından düzenlenen
"15 Temmuz Gecesi ve
Direniş" konulu konferans,
İstanbul Emniyet Müdürü
Dr. Mustafa Çalışkan'ın da
katılımıyla rektörlük binasında
gerçekleştirildi.
Kuran-ı Kerim tilavetiyle
başlayan etkinlikte bir
konuşma yapan Çalışkan
direniş gecesini anlattı. 15
Temmuz'un bir "işgal hareketi"
olduğunu söyleyen
Çalışkan, Türkiye'nin çevresindeki
milletlere sahip
çıkmaya başladığı dönemde
yaşanan hiçbir olayın
"doğal" olmadığına, her birisinin
ince ince, belli bir merkezde
planlandığına işaret
etti. Çalışkan, 15 Temmuz
gecesi asker arasında gidişatı
izleyen ve bekleyenlerin
en az kurşun sıkanlar kadar
suçlu olduğunu belirtti.
O gece darbeye karşı direnen
insanların, kurşunların
üzerine yürüdüğünü gördüğünü
dile getiren Mustafa
Çalışkan sözlerine şöyle
devam etti:
"O insanlarda ben bütün
resmi, sivil, polis hepsinden
bahsediyorum, ölümü öldürdüklerini,
korkuyu korkuttuklarını,
her şeyi aştıklarını
gördüm. Bu millet dünyaya
ders verdi."