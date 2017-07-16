FETÖ'CÜ hainlerin darbe girişimi sırasında şehit olan 250 vatandaşımız için Beyoğlu'nda anma töreni düzenlendi. Beyoğlu Belediyesi tarafından Taksim Meydanı'nda kurulan 15 Temmuz Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen törene, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, AK Parti İstanbul Milletvekili Durmuş Ali Sarıkaya, CHP Grup Başkan Vekili Ertuğrul Gülsever, MHP İstanbul İl Başkan Vekili Osman Gür, Beyoğlu Süryani Kadim Meryemana Kilisesi Vakfı Başkanı Sait Susin'in yanı sıra iş, kültür sanat ve akademik camiadan çok sayıda isim katıldı.



'YILMADIK, KORKMADIK'

Saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan programda, konuklar Taksim Meydanı'na getirilen Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in heykelinin bulunduğu platformda açılan anı defterini imzaladı. Daha sonra protokol konuşmaları ile devam eden programda, şiir dinletileri ve 15 Temmuz Belgeselleri yayımlandı. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği gecede ünlü sunucu Balçiçek İlter, Diriliş Ertuğrul oyuncularıyla 15 Temmuz konulu söyleşi gerçekleştirdi. Yaklaşık 4 saat süren program, şehitlerimiz için yapılan dua ile son buldu. Anı defterini imzalayan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da yaptığı konuşmada, "15 Temmuz'da asker kılığına girmiş hain FETÖ'cüler üstümüze bombalar yağdırdı. O gece bizi 249 kez öldürdüler, 2 bin 193 kez yaraladılar. Yılmadık, korkmadık, Şehitler Tepesi'ni boş bırakmadık. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Emanetiniz, canımızdan azizdir. Şehitler Tepesi asla boş kalmayacak" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU