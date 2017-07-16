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Son dakika: 'den kritik uyarı

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 16.7.2017 09:57 Güncelleme Tarihi: 16.7.2017 10:00
Son dakika: Meteoroloji'den kritik uyarı

Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 5 il için sağanak uyarısı yapıldı.

12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra ise Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ile Ardahan'da aralıklı ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Kars ve Ardahan'da 9, Erzurum'da 13, Ağrı'da 15, Erzincan'da 16, Tunceli'de 18, Iğdır'da 19 derece ölçüldü.

Bölgede hava sıcaklıkları, mevsim normalleri civarında seyredecek. Günün en yüksek sıcaklıklarının Tunceli'de 38, Erzincan'da 35, Iğdır'da 34, Ağrı'da 33, Erzurum ve Kars'ta 29, Ardahan'da 27 derece olacağı öngörülüyor.

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Son dakika: Meteoroloji'den kritik uyarı
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