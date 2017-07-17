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Susmayınca bebeğini öldüren anneye ağırlaştırılmış müebbet istemi

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 17.7.2017 12:08 Güncelleme Tarihi: 17.7.2017 12:33
Susmayınca bebeğini öldüren anneye ağırlaştırılmış müebbet istemi

ADANA'da 33 yaşındaki Habibe Oğuz hakkında 6 aylık bebeği Muhammed Mahir'in ağlamasını engellemek için ağzını ve burnunu kapatarak öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
12 yıl önce evlenen Habibe ve İbrahim Oğuz çifti, çocukları olmayınca tüp bebek tedavisi gördü ve 6 ay önce Muhammed Mahir adını verdikleri bir erkek bebekleri dünyaya geldi. 23 Haziran'da merkez Seyhan İlçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki evlerinde, sabah uyanan Muhammed Mahir, huysuzlanmaya ve ağlamaya başladı.

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Susmayınca bebeğini öldüren anneye ağırlaştırılmış müebbet istemi
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