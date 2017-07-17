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Yediği tan boğazı tahriş olan Esra, hastanede öldü

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 17.7.2017 07:17
Yediği armuttan boğazı tahriş olan Esra, hastanede öldü

'nın Ortaca ilçesinde yediği tan boğazı tahriş olan 6 yaşındaki , kaldırıldığı hastanede öldü. Minik Esma'nın kesin ölüm nedeni otopside belli olacak.

Dalaklı Mahallesi'ndeki evlerinde, dün saat 20.00 sıralarında, babası Muhammet Topçu, annesi Pınar Topçu ve ablası Emine Topçu ile yiyen , bir süre sonra rahatsızlanıp, kusmaya başladı. Bunun üzerine küçük kız, ailesi tarafından Ortaca Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Boğazı tahriş olduğu belirlenen Esra Topçu'ya serum takıldı. Ancak, buna rağmen hayati fonksiyonlarının kötüye gitmesi üzerine çocuk doktoru çağrıldı. Doktorun müdahalesine rağmen minik Esma, yaşamını yitirdi.

Esma'nın ani ölümü, ailesi ve acı haberi alan yakınlarını yasa boğdu. Pınar Topçu'nun "Ne olur minik kızımı bana gösterin. O ölmedi. Kızımı istiyorum" diyerek ağlayıp, ağıtlar yakması yürekleri dağladı.

Yakınları Esma'nın ölümünde ihmal olduğunu ileri sürüp, doktor ve hastane yetkililerinden şikayetçi olacaklarını söyledi. Esma Topçu'nun cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Yediği armuttan boğazı tahriş olan Esra, hastanede öldü
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