Boşandığı eşi tarafından boğazı kesilen kadın ölümden döndü

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşanan olayda, Erdal Y. eski eşi Vildan Samat'ı (40), marketten evine doğru gittiği sırada takip ederek bıçakla saldırdı. Kollarından ve boynundan aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Samat, kanlar içinde olduğu yere yığıldı. Olayı gören mahalleli tarafından yakalanan Erdal Y. ise bir süre darp edildikten sonra polis ekiplerine teslim edildi. Daha sonra olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Vildan Samat, kendi isteğiyle tedavi gördüğü hastaneden dün taburcu oldu. Mahallelinin yardımı olmasa hayatta olmayacağını söyleyen Samat, eski eşinin en ağır ceza ile cezalandırılmasını istedi.Vildan Samat 22 yıl önce Erzurum'da Erdal Y. ile evlendi. Çift daha sonra Ankara'ya taşındı. Eşinden şiddet gören Vildan Samat geçen yıl boşandı. Eski eşinin kendisi ölümle tehdit etmesi nedeniyle korkan Samat, 4 ay önce Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan dayısı Recep Gülez'in yanına sığındı. Eski kocasının kendisine sürekli şiddet uyguladığını söyleyen Vildan Samat, "Dur desinler artık böyle olaylara idam cezası versinler böyle insanları yaşatmasınlar. Biz korkuyla mı yaşayalım dışarı çıkalım. Yaşamayalım mı onların yüzünden? Nefes almayalım mı? Ben bu saatten sonra nasıl dışarı çıkacağım. Hep onun gölgesi mi gelecek benim arkamdan. Öyle bir habersizce yaklaştı ki adımlarını bile hissetmedim. O an bıçağı sapladı boynuma hem de iki kez. Hayati tehlikeyi hala atlatmadım. Kendim eve çıkmayı istedim. Halka sesleniyorum halkta tepki versin bu olaya. Ben çok korkuyorum. Adalete sığınıyorum ama onu bırakmasınlar. Cezası neyse çeksin" dedi.Eski eşinin daha önceden de kendisine saldırdığını belirten Samat, "Ankara'dan çıkıp buraya geldim. Ondan sonra da burada buldu beni. Arkadan gelip saldırdı. Evinin önünde oldu. Halk tepki gösterdi. Vatandaşlar yetişmeseydi ben şu an yaşıyor olmazdım. Çünkü can damarıma 2 milimetre kalmış. Bir yıl oldu boşanalı ama bunu kabullenmedi. Hep zaten cezaevlerindeydi. Dosyası falan çok kabarık. Hep ben çalıştım. Hep benim paramla geçindi" şeklinde konuştu.