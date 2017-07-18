Çocuklar için 15 Temmuz kitabı

BUGÜN NELER OLDU

Yazar İrfan Gürkan Çelebi, "Korkma Sönmez!.." adlı kitabıyla çocuklara yönelik anlatım diliyle 15 Temmuz'un önemini kaleme aldı. Kitapta, bir sınıf kurgusu içerisinde 15 Temmuz'un nasıl bir süreçte gerçekleştiği ve o gece neler yaşandığı pedagojiye uygun şekilde anlatıldı. Gürkan Çelebi, "Geçtiğimiz bir yıl içinde 15 Temmuz ile ilgili bir çok eser yayınlandı. Fakat bunların içinde çocukların o gecenin önemini kavrayabileceği ve onlara göre bir üslup ile kaleme alınmış bir eser yok. Ben lisans tezimi de çocuk tiyatrosu üzerine yazdım ve bugüne kadar çocuklara tarihten birçok kahramanlık öyküsü anlatan eser kaleme aldım. 15 Temmuz gecesi ise içerisinde olduğumuz kahramanlığın çocuklara anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bugünün çocukları 20 yıl sonraki bizi oluşturacak. Önemli olan çocuklara bu bilinci aktarabilmek ve bunun alt yapısını oluşturmak. Biliyoruz ki çocukken okunan güzel şeyler ömür boyunca unutulmuyor" dedi. Öğretmenlerin de ilk kez yaşadıkları bu olayı öğrencilere nasıl anlatacağına karar vermekte zorlandığını ifade eden Çelebi, "Bu kitap yalnızca çocuklar için değil, öğretmenler ve anne babalar tarafından da okunmalı. Kitapta hikaye bir sınıf kurgusu içinde geçiyor ve ana karakter de bir öğretmen. 15 Temmuz'u anlatan bir ödev çalışmasındaki çocuklar bu kurgu içerisinde o gece yaşananları aktarmış oluyor. Kitaptaki karakterlerin isimlerinin büyük bölümünü ise 15 Temmuz kahramanları oluşturuyor. Kitabın içerisine o geceyi anlatan ve çocukların ilgisini çekecek resimler çizdirdik. Çocuklar bu hikaye ile vatanseverlerin hain darbe girişimini nasıl durdurduklarını daha iyi anlayacak" diye konuştu.