İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı

Meteoroloji'nin Marmara Bölgesi için uyarıların ardından, İstanbul'da sağanak yağmur etkili olmaya başladı. Bazı vatandaşlar ıslanmamak için şemsiye kullanırken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise binaların kirişlerinin altında ve otobüs duraklarında yağmurdan korunmaya çalıştı. Dün gece başlayan ve sabah saatleri itibariyle şiddetini arttıran sağanak yağmur nedeniyle İstanbul adeta karanlığa gömüldü.





Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesi için yaptığı kuvvetli sağanak yağış uyarısının ardından, günün son dakikalarında İstanbul'da yağmur başladı. Fatih'te etkili olduğu görülen sağanak yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Ani bastıran yağmurla ıslanan vatandaşlardan bazıları şemsiye yardımıyla yollarına devam ederken, bazı vatandaşların ise bina kirişlerinin altında ve duraklarda beklediği görüldü.

Etkili olan yağışla birlikte trafik yoğunluğu da yaşanıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ortalama hız saatte 25 kilometreye kadar düştü.







AKOM'DAN UYARI: SEL RİSKİ VAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbulluları sel riskine karşı uyardı. AKOM'un hesabından atılan tweette ''#İstanbul bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. SEL RİSKİ ve FIRTINAYA DİKKAT! Yağmur ile birlikte hava serinliyor.'' denildi.





METEOROLOJİ DÜN UYARMIŞTI

Meteoroloji'den dün yapılan açıklamada, "Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden sonra ve yarın (bugün) İstanbul, Bursa ve Yalova çevreleri ile Batı Karadeniz kıyılarında (Düzce, Zonguldak ve Bartın) yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli; Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde ise şiddetli ve yer yer aşırı olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.