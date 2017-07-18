Odun toplamak için evden çıkan yaşlı kadın ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahadırlı köyünde meydana gelen olayda, Bulgaristan uyruklu H.A. tarlasındaki odunları toplamak için evden çıktı ancak geç saatlere kadar eve dönmeyince ailesi kendisini aramaya çıktı.
Yakınlarının aramaları sonucunda yaşlı kadın, evinin yaklaşık 200 metre ilerisindeki çalılıklar içerisinde sırtüstü yatar vaziyette ölü bulundu.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze aracı ile Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan
yaşlı kadının, yapılan otopsisinde kalp krizinden öldüğü belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.