Sağanak Çanakkale'yi vurdu, evleri su bastı

Bayramiç İlçesi'nde saat 23.00'da başlayan sağanak yağmur, saat 02.00'a kadar sürdü. Debboylar Mevkii'nden gelen sular bölgedeki ev ve işyerlerinin sular altında kalmasına neden oldu.

Sokak ışıklarının da sönmesiyle ilçe karanlığa gömüldü. Belediye itfaiye ekipleri evleri su ibaskınına uğrayanlara vidanjör ile su tahliyesi yaptı.

Bayramiç-Çan Karayolu da yağmur nedeniyle su altında kalarak bir süre trafiğe kapatıldı.

İlçedeki sokak ışıklarının yanmaması ve sağanak yağmurun devam etmesi nedeniyle meydana gelen hasarın belirlenemezken, sel sularının kaldırım taşlarını söktüğü görüldü.