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Sağanak 'yi vurdu, evleri

Giriş Tarihi: 18.7.2017 06:53 Güncelleme Tarihi: 18.7.2017 06:53
Sağanak Çanakkale'yi vurdu, evleri su bastı

'nin Bayramiç ilçesinde nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini . Bayramiç- Çan Karayolu, yolda biriken su nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı.

Bayramiç İlçesi'nde saat 23.00'da başlayan , saat 02.00'a kadar sürdü. Debboylar Mevkii'nden gelen sular bölgedeki ev ve işyerlerinin sular altında kalmasına neden oldu.

Sokak ışıklarının da sönmesiyle ilçe karanlığa gömüldü. Belediye itfaiye ekipleri evleri su ibaskınına uğrayanlara vidanjör ile su tahliyesi yaptı.

Bayramiç-Çan Karayolu da yağmur nedeniyle su altında kalarak bir süre trafiğe kapatıldı.

İlçedeki sokak ışıklarının yanmaması ve sağanak yağmurun devam etmesi nedeniyle meydana gelen hasarın belirlenemezken, sularının kaldırım taşlarını söktüğü görüldü.

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Sağanak Çanakkale'yi vurdu, evleri su bastı
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