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TEM otoyolu İstanbul istikameti ulaşıma kapanıyor

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 18.7.2017 17:15 Güncelleme Tarihi: 18.7.2017 17:17
TEM otoyolu İstanbul istikameti ulaşıma kapanıyor

TEM otoyolu Abant-Kaynaşlı Kavşağı arası İstanbul istikameti üst yapı çalışmaları nedeniyle 1 ay boyunca trafiğe kapatılacak.

Edinilen bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Gerede Kavşağı-Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü sınırları arasında bazı bölümler ile kavşak kolları ve bağlantı yollarında üstyapı iyileştirmesi, büyük onarım yapılması dolayısıyla, Abant Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı arası Ankara-İstanbul istikameti 1 ay süreyle trafiğe kapatılacak.

24 Temmuz'da başlayacağı belirtilen üst yapı çalışması nedeniyle Ankara-İstanbul istikametindeki trafik akışı Abant Kavşağından D-100 karayoluna yönlendirildikten sonra Kaynaşlı Kavşağından TEM otoyoluna tekrar verilecek.

Çalışmanın 24 Ağustos 2017 tarihinde bitmesi planlanıyor.
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TEM otoyolu İstanbul istikameti ulaşıma kapanıyor
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