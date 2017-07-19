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6 aylık bebek yatağın arasına sıkışıp öldü

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 19.7.2017 17:23 Güncelleme Tarihi: 19.7.2017 17:58
6 aylık bebek yatağın arasına sıkışıp öldü

’ın ilçesinde annesi tarafından yatağın üzerine bırakılan 6 aylık bebek iki yatağın arasına sıkışarak hayatını kaybetti

Olay, Kdz. ilçesine bağlı Akkaya Köyü Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 3 çocuk annesi Ayşe A. 6 aylık bebeği Cemil'i yatağın üzerinde uyutarak tarlaya çalışmaya gitti. Bir süre sonra eve gelen Ayşe A.'nın kardeşi Sedat S. odaya girdiğinde yeğenini iki yatağın arasına sıkışmış vaziyette buldu. Yeğenini sıkıştığı yerden çıkaran Sedat S. Komşusunun aracı ile yeğenini Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Cemil A. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sırasında evde bulunmayan baba Mevlüt A. ile anne Ayşe A. jandarma ekipleri tarafından karakola götürüldü.

Bebeğin ölümü şüpheli bulunarak otopsi yapılırken, savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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6 aylık bebek yatağın arasına sıkışıp öldü
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