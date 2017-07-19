Askere gitmeye hazırlanan 2 genç, gölette boğuldu

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Kale İlçesi'nde yaşayan 20 yaşındaki Ferdi Ospak ve 16 yaşındaki Mehmet Öksüz, arkadaşları Sinan Karaçoban ve Emrah Sarıkavak'ı da yanlarına alarak, dün öğleden sonra piknik yapmak ve yüzmek için Beyağaç İlçesi'ndeki Eşenler Göleti kenarına gitti. Ferdi Ospak ve Mehmet Öksüz, göletin kenarında yiyecekleri hazırlarken, Sinan Karaçoban ile Emre Sarıkavak, serinlemek için gölete girdi. Bir süre yüzen iki arkadaş, kıyıdan uzaklaştıktan bir süre sonra suda çırpınarak gözden kayboldu. Gölet kenarındaki arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine jandarma ile birlikte Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi ile Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Gölette kayıp olan iki gencin bulunması için arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalara Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'nün dalgıç ekibi de destek verdi.Gölette yaklaşık 30 dakika arama yapan dalgıçlar, Sarıkavak ile Karaçoban'ın cesedini bulup, sudan çıkardı. Göletin dibindeki balçığa saplandıkları sanılan iki gencin cesetleri, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Kale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı haberi alarak gölete gelen iki gencin yakınları cesetler götürülürken, gözyaşlarına boğuldu. Hayatlarının baharında yaşamlarını yitiren iki gencin, 1 sonra vatani görevlerini yapmak için askere gidecekleri öğrenildi.