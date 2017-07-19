Gölete giren iki arkadaş kayboldu

Alınan bilgiye göre, Kale ilçesinde yaşayan 4 arkadaş dün akşam Eşenler Göleti'nin kıyısına piknik yapmaya gitti.

Gruptan M.Ö. (16) ve Ferdi O. yiyecek hazırladıkları sırada Sinan K. ve Emre S. de gölete girdi.

Sinan K. ve Emre S'nin bir süre sonra suda kaybolması üzerine arkadaşları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Kaybolan gençlerin bulunması için çalışma başlatan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekiplerine Muğla'dan çağrılan dalgıçların katılacağı belirtildi.

Gölette kaybolan iki arkadaş ile Ferdi O'nun ağustos ayında askere gitmek üzere hazırlık yaptığı öğrenildi.