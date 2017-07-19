Hem paralarını aldılar hem çalıştırdılar

24 Mart 2017 tarihinde Kuşadası'nın Davutlar Mahallesi açıklarında lastik botun batması sonucu 5'i çocuk 12 göçmenin hayatını kaybetmesinin ardından denetimlerini sıklaştıran Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelçamlı Mahallesi sahil kesimindeki yürütülen devriye görevi sırasında şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Araçtan inerek kaçmaya çalışan B.T. ve G.K.'yi yakalayan jandarma ekipleri, otomobilde yaptıkları aramada 2 adet siyah torbanın içerisinde can yelekleri ele geçirdi. Şüpheli B.T.; İzmir'in Basmahane semtinden aldığı göçmenleri Kuşadası İkiçeşmelik mevkiinde bulunan D.G.K.'ye ait evde beklettiklerini, burada bot ve motor yapımı imalatı yaptıklarını, göçmenleri imal ettikleri bot teknelerle ve kendi adamlarıyla Yunanistan'ın Sisam Adası'na taşıdıklarını itiraf etti.

Kaçmaya çalışan şüphelilerin ifadeleri ile yakındaki bir kafede göçmenlerin bot şişirdiği yönünde gelen ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri söz konusu işletmeye operasyon düzenledi. Kafede yapılan aramada 1 adet zodyak plastik bot, 1 adet bot motoru, 1 adet şişme botlarda kullanılan direksiyon, 1 adet pompa, yaklaşık 10 litre benzin, 5 adet spor çantası, içerisinde bayan, erkek ve çocuklara ait kıyafet ve kişisel eşyalar, 12 adet can yeleği, 21 adet iç lastik ve göçmen şahıslara ait 25 adet Arapça yazılı evraklar ile belgeler ele geçirildi.

Şüpheli B.T.'nin gösterdiği evde ise 19'u çocuk olmak üzere 25'i Afganistan ve 19'u Suriye uyruklu 44 göçmen yakalandı. Evde yapılan aramada bot motoru, bot ve tekne yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Kendilerine imal ettirilen botlarla kaçmaya hazırlanırken yakalanan yabancı uyruklu şahıslar Aydın Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan B.T., G.K., D.G.K. C.F. ve M.M. isimli şüpheliler ifade işlemleri için Aydın İl Jandarma Komutanlığına sevk edildi.