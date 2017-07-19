Hırsızlık zanlısı 14 yaşındaki çocuğun sicili kabarık çıktı!

BUGÜN NELER OLDU

Edinilen bilgine göre, Foça ilçesinde çeşitli plaj ve otellerde hırsızlık olayı yaşandı. Denize giren çok sayıda kişilerin telefon, para, kredi kartlarının çalınması üzerine durum emniyete bildirildi. Bölgeye gelen polisler, hemen güvenlik kameralarını takip ederek hırsızlık olayını tespit etti.Hırsızlık olayının 14 yaşındaki İ.Ö. tarafından yapılması üzerine ekipler çocuğu gözaltına aldı. 14 yaşında 12 hırsızlık olayına karışan çocuğun hırsızlık görüntülerinin ardından gerçek ortaya çıktı. İ.Ö.'yü hırsızlık yapması için ailesinin azmettirdiği iddia edildi. Bunun üzerine Foça Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, aileyi her yerde aramaya başladı. İ.Ö., daha sonra da mahkemece adli kontrolle serbest kaldı.Öte yandan, kentte hırsızlık olayının üzerine giden emniyet, 3 ayrı motosiklet hırsızlığı olayına karışan 21 yaşındaki F.İ. ve 28 yaşındaki İ.Ç.'yi şüphe üzerine durdurarak gözaltına aldı. Bu iki kişi de yine çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Yine çok sayıda hırsızlık olayının failleri olan 30 yaşındaki H.Y. ile 17 yaşındaki oğlu A.Y. güvenlik kameralarına yakalandı. Polisler baba ve oğlu Karşıyaka ilçesinde yakalandı. Baba ve oğul ise sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.