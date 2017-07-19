Nehir'i ararken ölüme gittiler

Tunca beldesine bağlı Armutluk köyünde 19 Haziran'da suya düşen kara lastiğini almaya çalışırken akıntıya kapılan Nehir Zenginal
'ı dün Tunca Deresi
'nin bağlandığı Fırtına Deresi
'nde ararken boğulma tehlikesi geçiren ve çevredekilerce sudan çıkartılan Muhammet Zenginal, tedavi gördüğü Kaçkar Devlet Hastanesi'nde, Adem Zenginal ise Rize
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gençler, bugün Armutluk köyünde cenaze namazı sonrası aile mezarlığında toprağa verilecek.