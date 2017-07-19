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Nehir'i ararken ölüme gittiler

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 19.7.2017 10:29 Güncelleme Tarihi: 19.7.2017 11:01
Nehir'i ararken ölüme gittiler

'nin Ardeşen ilçesindeki 'ne geçtiğimiz ay düşerek kaybolan Nehir 'ı (11) arama çalışmaları sırasında dün 'nde boğulma tehlikesi geçiren akrabaları Muhammet Zenginal ve Adem Zenginal tedavi gördükleri hastanede hayatlarını kaybetti.

Tunca beldesine bağlı Armutluk köyünde 19 Haziran'da suya düşen kara lastiğini almaya çalışırken akıntıya kapılan Nehir 'ı dün 'nin bağlandığı 'nde ararken boğulma tehlikesi geçiren ve çevredekilerce sudan çıkartılan Muhammet Zenginal, tedavi gördüğü Kaçkar Devlet Hastanesi'nde, Adem Zenginal ise Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gençler, bugün Armutluk köyünde cenaze namazı sonrası aile mezarlığında toprağa verilecek.
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Nehir'i ararken ölüme gittiler
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