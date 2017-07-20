Adana'da fabrika yangını

Adana'daki bir mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Merkez Yüreğir ilçesi Mobilyacılar Sitesi'ndeki mobilya üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Fabrika içerisinde bulunan malzemelerin yanıcı madde olmasından dolayı yangın kısa süre büyüdü.
İhbar üzerine olay yerine, Adana Büyükşehir Belediyesi ve merkez ilçe itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerinin de güvenlik önlemi aldığı olay yerinde, çok sayıda itfaiye ekibi alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.