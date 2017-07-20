Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Adana'da fabrika yangını

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 20.7.2017 21:09 Güncelleme Tarihi: 20.7.2017 21:10
Adana'da fabrika yangını

Mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Adana'daki bir mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Merkez Yüreğir ilçesi Mobilyacılar Sitesi'ndeki mobilya üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika içerisinde bulunan malzemelerin yanıcı madde olmasından dolayı yangın kısa süre büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine, Adana Büyükşehir Belediyesi ve merkez ilçe itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin de güvenlik önlemi aldığı olay yerinde, çok sayıda itfaiye ekibi alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'da fabrika yangını
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz