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Ayağı takıldı, 1 milyon yaşında buldu

Giriş Tarihi: 20.7.2017 18:12 Güncelleme Tarihi: 20.7.2017 18:18
Ayağı takıldı, 1 milyon yaşında fosil buldu

ABD'nin eyaletinde ailesiyle doğa yürüyüşü yapan 10 yaşındaki Jude Sparks'ın takılıp düştüğü şeyin 1,2 milyon yıllık olduğu ortaya çıktı.

Geçen kasımda ailesiyle eyaletinde doğa yürüyüşüne çıkan Sparks, ayağının bir cisme takılması sonucu düştü.

Sparks, Times'a verdiği röportajda, takıldığı şeyin önce bir tahta i olduğunu düşündüğünü anlattı.

Küçük çocuğun ebeveynleri Michelle ve Kyle Sparks, oğullarının yanına geldiklerinde, yerdeki kalıntının bir filin dişlerine benzediğini düşünerek New York Devlet Üniversitesinden Profesör Peter ile bağlantı kurdu.

Arazi sahibiyle iletişime geçerek izin alan Houde ve ekibi, bir haftalık çalışmayla mayıs ayında, fosilin tümünü topraktan çıkarmayı başardı.

Houde, kafatası kalıntılarının 1,2 milyon yıl önce yaşamış, fil benzeri, nesli tükenmiş adlı canlıya ait olduğunu bildirdi.

Profesör Houde, tüm kafatasının 1 ton ağırlığında olduğunu tahmin ettiklerini ve incelenerek yeniden inşa edilmesinin yıllar alacağını belirtti. Houde, stegomastodona ait kafatasının daha sonra sergilenebileceğini söyledi.

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Ayağı takıldı, 1 milyon yaşında fosil buldu
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