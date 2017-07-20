Boşandığı eşini bıçaklayıp tabancayla öldürdü

Alınan bilgiye göre, olay, Çukurova ilçesi, 100. Yıl Mahallesi, 85104 Sokak'ta meydana geldi. 4 çocuk annesi Fatma Özkale (47), ikinci evliliğini taksicilik yapan Halit K. (49) ile yaptı. Halit Küçük, iki katlı sıvasız evini de eşinin üzerine yaptırdı. Ancak Fatma Özkale, 9 yaşında bir çocuk sahibi olduğu Halit K.'den kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanmak istedi.

TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ



Halit K. ise 2 yıl önce boşandığı eşinden üzerine yaptırdığı evini geri vermesini istedi. Ancak Fatma Özkale bunu kabul etmedi. Eski karı koca arasındaki evin iadesi konusunda tartışma bugün sabah da devam etti. İddiaya göre, sabah eve gelen Halit K., evi geri vermesi için eski karısıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Halit K., bıçak çekip eski eşini yaraladı. Kadının çığlıklarını duyan komşuları polisi aradı. Bu sırada Halit K., tabancayla 2 el ateş etti.



Olay yerine gelen polis ekipleri, Halit K.'yi gözaltına alırken, Fatma Özkale'nin 5-6 yerinden bıçaklanıp tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirledi.

100. Yıl Polis Merkezi'ne götürülen katil zanlısı koca, Adana Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Fatma Özkale'nin cenazesi ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.