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Böyle yürümüşlerdi! Şok gerçek ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 20.7.2017 07:57 Güncelleme Tarihi: 20.7.2017 08:12
Böyle yürümüşlerdi! Şok gerçek ortaya çıktı

'da 8 Temmuz’da muhtarlık öncülüğünde bir araya gelen Doğanlar Mahallesi sakinlerinin “Uyuşturucuya hayır”, “Mahallemizde uyuşturucu istemiyoruz” sloganıyla gerçekleştirdiği yürüyüşün organizatörlerinden birinin torbacı olduğu ortaya çıktı.

Zehir tacirlerine göz açtırmayan polisi, karatay İlçesi Doğanlar Mahallesi'ndeki bir eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada, çoğu operasyon öncesi yakılmış 540 gram esrar ele geçirildi. Ev sahibi G.K., ' ticareti yaptığı' iddiasıyla gözaltına alındı. Mahalle muhtarlığı azası olan şüphelinin ilginç bir faaliyeti ise şaşırttı.

Gazete Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre 8 Temmuz'da muhtarlık öncülüğünde bir araya gelen Doğanlar Mahallesi sakinlerinin "Uyuşturucuya hayır", "Mahallemizde uyuşturucu istemiyoruz" sloganıyla gerçekleştirdiği yürüyüşün organizatörlerinden birinin, gözaltındaki şüpheli G.K. olduğu ortaya çıktı.

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Böyle yürümüşlerdi! Şok gerçek ortaya çıktı
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