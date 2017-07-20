Çatalca şehidini unutmadı

31 Mayıs günü düşen helikopterde 13 şehit vermiştik. Albay Gökhan Peker de onlardan biriydi. Naaşı memleketi Çatalca'da toprağa verilerken binlerce hemşerisi cenaze törenine akın etmişti. Aradan geçen yaklaşık iki aylık zamanın ardından Çatalcalılar, kendisini unutmayacaklarını gösterdiler.

Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara, 25-30 Ağustos 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 18. Erguvan Festivali kapsamında Çatalca Doğa Sporları ve Bisiklet Kulübü (ÇADOSK) işbirliğinde Şehit Albay Gökhan Peker adına bir bisiklet turu düzenleneceğini ifade etti.

BİSİKLET TURUNDA ŞEHİTLİK ZİYARETİ

27 Ağustos 2017 Pazar günü Saat 10.00'da gerçekleştirilecek olan "Şehit Albay Gökhan Peker Bisiklet Turu" Çatalca Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak ve İnceğiz Mahallesi, Kabakça Mahallesi, İhsaniye Mahallesi, Akalan Mahallesi, Subaşı Mahallesi, Örcünlü Mahallesi, Nakkaş Mahallesi'nden geçerek Mehmetçik Meydanı'nda son bulacak. 53 km'lik parkurda bisikletçiler Şehit Albay Gökhan Peker'in Nakkaş Mahallesi'nde bulunan kabrini ziyaret ederek anma töreni de gerçekleştirecek.