Demir yolundaki hain tuzak son anda fark edildi

Erzincan ile Kemah ilçesi arasındaki Cebesoy yakınlarında öğle saatlerinde tren rayları arasına gizlenmiş parça ve basınç etkili 2 el yapımı patlayıçı düzeneği bulundu.
BİR TARLADA İMHA EDİLDİ
Patlayıcılar güvenlik güçleri tarafından rayların arasından çıkarılarak, yaklaşık 500 metre uzaklıktaki bir tarlanın içerisinde kontrollü imha edildi.
3 METRE DERİNLİĞİNDE ÇUKUR OLUŞTU
Patlayıcılar, yaklaşık 3 metre derinliğinde çukur oluşturdu. Olayın ardından bir süre ara verilen demiryolu ulaşımı yeniden başlatıldı. Bölgede kapsamlı operasyon başlatıldı.