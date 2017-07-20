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Demir yolundaki hain tuzak son anda fark edildi

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 20.7.2017 20:37 Güncelleme Tarihi: 20.7.2017 20:44
Demir yolundaki hain tuzak son anda fark edildi

demiryolu hattına ait raylara yakınlarında tuzaklanmış halde 2 el yapımı bulundu. Son anda fark edilen patlayıcılar imha edildi.

Erzincan ile ilçesi arasındaki Cebesoy yakınlarında öğle saatlerinde tren rayları arasına gizlenmiş parça ve basınç etkili 2 el yapımı patlayıçı düzeneği bulundu.

BİR TARLADA İMHA EDİLDİ

lar güvenlik güçleri tarafından rayların arasından çıkarılarak, yaklaşık 500 metre uzaklıktaki bir tarlanın içerisinde kontrollü imha edildi.

3 METRE DERİNLİĞİNDE ÇUKUR OLUŞTU

Patlayıcılar, yaklaşık 3 metre derinliğinde çukur oluşturdu. Olayın ardından bir süre ara verilen demiryolu ulaşımı yeniden başlatıldı. Bölgede kapsamlı operasyon başlatıldı.

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Demir yolundaki hain tuzak son anda fark edildi
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