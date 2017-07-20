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profesöre 4 çocuğa den hapis!

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 20.7.2017 20:59
Emekli profesöre 4 çocuğa cinsel tacizden hapis!

'ın Didim ilçesinde, 2008- 2013 yılları arasında 4 kız çocuğuna, yüzme öğretme bahanesiyle da bulunduğu iddiasıyla Söke 'nde yargılanan profesör 84 yaşındaki H.S.K.'ye, toplam 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Eşi geçen yıl yaşamını yitiren 2 çocuk babası H.S.K., iddiaya göre, yazlık evinin bulunduğu Didim'deki Vettur Tatil Sitesi'nde, o dönemde 5-15 yaşlarındaki kız çocukları; İ.Ö., S.B., S.I.H. ve B.U.'ya 2008- 2013 yılları arasında çeşitli tarihlerde, yüzme öğretme bahanesiyle de bulundu. Çocukların aileleri buluştukları bir ortamda, tacize sadece kendi çocuklarının uğramadığını öğrenince bir araya gelip, geçen yıl polise şikayette bulundu.

Şikayet üzerine gözaltına alınan aslen Mersinli olan ve 1974-75 yılları arasında, Toprak ve Tarım Reformu Müşteşarlığı da yapan H.S.K., tutuklanıp Söke Cezaevi'ne konuldu. 4 çocuğa da bulunduğu öne sürülen H.S.K. hakkında, Söke 'nde dava açıldı. Davanın duruşmasında 2 site sakini tanık olarak dinlendi.

İki tanık da ifadelerinde H.S.K.'nın yüzme öğretme bahanesi ile çocukların cinsel organlarını elleyerek cinsel tacizde bulunduğunu pek çok kez gördüklerini anlattı. Tutuklu yargılanan H.S.K. ise mahkemedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, dün görülen 5'inci duruşmada kararını verip, H.S.K.'ya İ.Ö.'ye cinsel istismardan 2.5 yıl, S.B. ve S.I.H.'ye cinsel istismardan 3 yıl 1 ay 15'er gün, B.U.'ya cinsel istismardan da olmak üzere, toplam 18 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

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Emekli profesöre 4 çocuğa cinsel tacizden hapis!
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