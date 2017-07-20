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Kırık ayakla araç kullanınca...

Giriş Tarihi: 20.7.2017 07:15
Kırık ayakla araç kullanınca...

’de ayakları kırık sürücü otomobili kullandı, direksiyon hakimiyetini kaybedince lokantaya çarparak durabildi.

Alınan bilgiye göre , 'nin Ulukışla ilçesi Darboğaz köyünde meydana geldi. Mehmet T. Yönetimindeki 42NJ 788 plakalı otomobil, köy merkezine girdiği esnada Mehmet T. otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybedince köyün içerisinde bulunan bir lokantaya daldı. Otomobil lokantaya çarpmanın etkisi ile takla atarak ters döndü. Mehmet T.'nin kaza yaptığını gören çevredeki köylüler araç içerisinde sıkışan Mehmet T.'yi takla atan otomobilden çıkardı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri Mehmte T.'yi ambulansla Ulukışla İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Mehmet T.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobilin lokantaya çarpması ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Mehmet T.'nin daha önceden düşerek ayaklarının kırık olduğu ve kırık ayakları ile otomobil kullanıldığı öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kırık ayakla araç kullanınca...
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