Yaşlı kadını altınları için öldürüp kuyuya gömenler adliyede

Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi'nde yalnız yaşayan Sayal Say, geçen 10 Nisan günü ortadan kayboldu. Olayla ilgili İl Jandarma Komutanlığı özel istihbarat ekipleri ile Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ortak çalışma yaptı. Olayla ilgili 3 aydır yapılan soruşturmada, 200 kişinin ifadesi alındı ve 150 kişinin telefon, banka ve tapu kayıtları incelendi. 3 aylık çalışmanın ardından Sayal Say'ın Mustafa Kınış (36) ve Ahmet İncekaya (45) tarafından altın ve ziynet eşyaları için boğularak öldürüldüğünü belirlendi. Kınış ve İncekaya'nın yanı sıra olayla ilgileri olduğu, cinayete yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla Mustafa Kınış'ın annesi Hatice Kınış (51) ile Ahmet Mert (46) de gözaltına alındı. Şüpheliler, boğarak öldürdükleri kadının cesedini, daha önce define için kazdıkları Osmandede tepesinde bulunan bir mağaradaki kuyuya gömdüklerini söyledi.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR



Talihsiz kadının cesedi belirtilen kuyudan çıkarılarak otopsi için Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna getirildi. 4 şüpheli ise polisteki sorgularının ardından, Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye gönderildi. Polisteki sorgularında ve gazetecilerin soruları üzerine Kınış ve İncekaya birbirlerini suçladı.