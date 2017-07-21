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Adana'da aranan kişilere yönelik operasyon

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 21.7.2017 11:00 Güncelleme Tarihi: 21.7.2017 11:19
Adana'da aranan kişilere yönelik operasyon

Adana'da aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

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Adana'da aranan kişilere yönelik operasyon
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