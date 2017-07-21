Adana'da ölen 5 işçi, Suruç'ta toprağa verildi

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir gübre fabrikasında çatı tamiratı yaptıkları sırada dün halatı kopan vincin sepetiyle birlikte yere çakılarak hayatlarını kaybeden 2 çocuk babası Mustafa Gümüş (37), kardeşi Murat Gümüş (18), 3 çocuk babası Fehmi Kaya (36), Faruk Kaya (18) ve Halil Emrah Aslan'ın (24) cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsilerinin ardından ailelerine teslim edildi.



Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'ne getirilen cenazeler, burada Marut ve Payamlı mahallelerinde öğleden vakti kılınan cenaze namazları sonrası aile mezarlığında yan yana kazılan mezarlara defnedildi. Kürtçe ağıtların yükseldiği cenaze töreninde ölenlerin yakınları sinir krizi ve baygınlık geçirdi. Cenazede ölen işçilerin yakınları, olayda büyük ihmal olduğunu belirtirken sorumluların cezalanmasını istedi. Bu arada ölenlerden Faruk Kaya'nın dershane ücreti için, ziraat mühendisi Mustafa Gümüş'ün ise Suruç'ta iş bulmadığı için Adana'ya çalışmaya gittiği belirtildi.