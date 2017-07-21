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Antalya’da sı: 4 ölü

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 21.7.2017 06:54 Güncelleme Tarihi: 21.7.2017 06:54
Antalya’da trafik kazası: 4 ölü

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde meydana gelen sında 4 kişi hayatını kaybetti. da hamile kadın ve bebeği de kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre sabaha karşı Antalya-Burdur D-650 karayolunun 56'ncı kilometresi Dağbeli Mevkiinde meydana geldi. Antalya'dan Burdur istikametine giden B.T. (42) idaresindeki Antalya plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, karşı yönden gelen A.A. (26) idaresindeki Isparta plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki araç sürücüsü, B.T.'nin hamile eşi B.T.(39) ve diğer araçta yolcu olarak bulunan A.E. (20) de hayatını kaybetti. B.T.'nin araçtaki erkek çocukları U.T.(14) ve D.T.(14) ağır yaralı olarak Bucak Devlet Hastanesine sevk edildi. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Dağbeli Jandarma Komutanlığının kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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Antalya’da trafik kazası: 4 ölü
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