Candaş cinayetinde güvenlik ihmali

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş
cinayetinde yeni gelişme... Candaş'ın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Müfettiş Selçuk Baş, Candaş'ın silahlı saldırıya uğradığı gün, 14.48 ila 14.49 dakikaları arasında kamera görüntülerinde lacivert tişört, pantolon ve saçları dökük olan bir kişinin X-ray cihazından ve kapı dedektöründen geçmeden belediye binasına girdiği tespit edildi. Özel güvelik görevlisinin, şahsı silahı teslim ettikten sonra arama yapmadığı, kimlik bilgilerini almadığı ve birkaç dakika sonra 5 kişilik bir grubun turnikelerden geçmesi esnasında Cemil Candaş'ın katilinin de içerisinde bulunduğu tespit edilen şahısların kontrolsüz şekilde turnikeden geçmesine göz yumduğu saptandı. Müfettiş raporu kamera görüntüleriyle birlikte savcılığa gönderildi. Üç özel güvenlik görevlisi hakkında "ihmal" gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
BELEDİYE ÇALIŞANI ÇIKMIŞTI
Candaş, kimliği belirsiz kişilerce Şişli Belediye Başkanlığı'nın bilgisayar sistemlerine girildiğini, taşınmazlarla ilgili sahte inşaat ruhsatı ve sahte iskan ruhsatı hazırlandığını, belgelerin aynı kişilerce onaylandığını ortaya çıkarmıştı. Bu tespitle ilgili suç duyurusu yapan Candaş, ölüm tehditleri alınca Valiliğe başvurarak koruma talebinde bulunmuştu. Candaş 18 Temmuz 2016'da makamında kurşunlanarak öldürülmüştü. Yürütülen soruşturmada belediye çalışanı Mithat Y.'nin taşınmazlarla ilgili usulsüz ruhsat ve yapıların izin belgelerini verdiği, izin verilen belgelerdeki işlemleri takip edip sonuçlandırdığı tespit edilmişti. Mithat Y.'nin Cemil Candaş'ın kendisine ulaşmasını engellemek için Candaş'ı öldürmeye azmettirdiği ileri sürülmüştü. Mithat Y.'nin fikir ve eylem birliği içerisinde olduğu belirlenen 5 iş birlikçisi hakkında dava açılmıştı.