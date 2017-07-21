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Son dakika: Çatalca'da sanayi sitesinde yangın

Giriş Tarihi: 21.7.2017 17:27 Güncelleme Tarihi: 21.7.2017 17:42
Son dakika: Çatalca'da sanayi sitesinde yangın

Çatalca'da bir sanayi sitesinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor

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Son dakika: Çatalca'da sanayi sitesinde yangın
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