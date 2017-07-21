Ege'deki depreminin ardından kritik uyarı

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz da depremin artçı sarsıntılarının devam ettiğini, vatandaşların bir süre daha evlerine ve binalara girmemesini istedi.

İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü ve Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz katıldığı canlı yayında artçıların sürdüğünü belirterek vatandaşlara hasarlı binalara girmemeleri uyarısında bulundu.





"HASARLI BİNALARA GİRMEYİN"

Canlı yayınında konuşan AFAD Başkanı Mehmet Halis Bilden de az hasarlı ya da hasarlı binalara vatandaşların girmemesi yönünde uyarılarda bulundu.





BODRUM KAYMAKAMINDAN UYARI

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, depremin artçı sarsıntılarının devam ettiğini, vatandaşların bir süre daha evlerine ve binalara girmemesini istedi.

Depremin ardından UMKE çadırlarının kurulduğu Bodrum Devlet Hastanesi'ne gelen Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, hastanede incelemelerini yaptıktan sonra basın mensuplarına son durum hakkında açıklamalarda bulundu. Şu an itibariyle herhangi bir can kaybının yaşanmadığını, bazı vatandaşların panikle atlaması ve düşmesi sonucu yaralandığını belirten Kaymakam Yılmaz, "Hastanede bazı dolaplar devrilmiş. Tavanların bazı kısımlarında hasar oluşmuş. Panik yapacak bir şey yok. Ancak artçı sarsıntılar devam ediyor. Kimse evine girmesin.Tüm ekiplerimiz seferber olmuş durumda. Çadırlar kuruluyor. Deprem sonrası denizde yükselme olması dolayısıyla teknelerde ufak tefek hasarlar var, fakat panik yapacak bir durum yok" dedi.