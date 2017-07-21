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‘Halde haraç toplayan Çete yakalandı’

GÜRAY GÜRDAL

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 21.7.2017 17:27 Güncelleme Tarihi: 21.7.2017 17:40
‘Halde haraç toplayan Çete yakalandı’

Mersin’de Yeni Hal Kompleksi’nde esnaflardan sözde güvenlik sağlıyoruz gerekçesiyle aidat toplayan çete, polis tarafından çökertildi.

Mersin Yeni Hal Kompleksi'nde sözde güvelik sağladıkları gerekçesiyle iş yerlerinden zorla aidat toplayan çete Kom Şube Müdürlüğü, Organize Suçlar Büro Amirliği tarafından çökertildi. Polisin, 5 aylık teknik takibi sonucu yaptığı operasyonda, 12 kişilik çeteden 10'u Mersin'de 1'i Antalya'da gözaltına alındı. 1 kişinin ise firari olduğu bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, 12 kişilik doğu kökenli bir çetenin, Yeni Hal Kompleksi içerisinde bulunan esnaflara, 'sizin güvenliğinizi sağlıyoruz, gece bekçilik yapıyoruz' diyerek, aidat topladığı tespit edildi. Çete üyelerinin aidat vermeyen esnafları da yağma ve tehdit yoluyla aidata ikna ettiği de öğrenildi. Bunun üzerine çete üyelerini takibe alan Mersin Kom Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büra Amirliği ekipleri, 5 aylık teknik takibin sonucunda operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda 10'u Mersin'de yakalanan şüphelilerden 1'i Antalya'da 1'inin ise firari olduğu bildirildi. Nitelikli yağma ve çıkar amaçlı suç örgütü suçuyla gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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‘Halde haraç toplayan Çete yakalandı’
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