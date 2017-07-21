Kadıköy’de yangın

Alınan bilgiye göre, Acıbadem Caddesi 179 numarada bulunan bir iş yerinin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sürerken oluşan patlama çevrede yaşayan vatandaşlarda korku ve panik yarattı. Sesi duyan bazı vatandaşlar sokağa çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş yerinin bulunduğu binanın üst katlarında yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesi sayesinde yangın büyümeden söndürüldü.