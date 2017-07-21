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AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 21.7.2017 05:43
Kadıköy’de yangın

'nde bir iş yerinin bodrum katında çıkan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, 179 numarada bulunan bir iş yerinin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Yangın sürerken oluşan patlama çevrede yaşayan vatandaşlarda korku ve panik yarattı. Sesi duyan bazı vatandaşlar sokağa çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş yerinin bulunduğu binanın üst katlarında yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesi sayesinde yangın büyümeden söndürüldü.

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Kadıköy’de yangın
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