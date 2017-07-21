Kos'ta ölen Türk vatandaşının kimliği belli oldu

Ege'deki depremde İstanköy'de 2 kişi hayatını kaybetti, 120 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden iki kişiden birinin Türkiye vatandaşı Sinan Kurtoğlu olduğu bildirildi. Depremde Kos'taki Cezayirli Hasan Paşa Camisi'nin minaresinin kafeteryanın üzerine yıkıldı. Minare yıkıldığı sırada caminin yanındaki kafeteryada oturan 39 yaşındaki Kurtoğlu İsveç uyruklu bir turist enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.

ACI HABER AİLESİNE ULAŞTI

39 yaşındaki Sinan Kurtoğlu'nun acı haberi, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki ailesini ulaştı. Üç arkadaşıyla tatile giden İzmirli Kurtoğlu'nun, Karşıyaka Bostanlı'da kafe işlettiği belirtildi. Tatilde depreme yakalanıp yaşamını yitiren Kurtoğlu'nun kardeşi Canan, annesi Simin ve babası Ali Kurtoğlu, aldıkları acı haber üzerine Bodrum'a doğru yola çıktı. Acılı ailenin Bodrum'dan, cenazeyi almak için İstanköy'e geçecekleri öğrenildi.

KOS ADASI’NDA DEPREMİN FATURASI AĞIR

BODRUM'DA DEPREMDEN HEMEN ÖNCE ÇEKİLEN ŞOK GÖRÜNTÜLER!