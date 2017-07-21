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'ta ölen Türk vatandaşının kimliği belli oldu

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 21.7.2017 16:20 Güncelleme Tarihi: 21.7.2017 16:23
Kos'ta ölen Türk vatandaşının kimliği belli oldu

6.6 büyüklüğündeki e Yunanistan'ın Adası'nda (İstanköy) yakalanan Türkiye vatandaşı 'nun hayatını kaybettiği belirtildi. Kos depreminde yaralanan Türk vatandaşı Selim Çaydanlı ve Utku Hasdemir ise feribotla Türkiye'ye getirildi. Kurtoğlu, depremin ardından yıkılan bir cami minaresinin enkazı altında kalarak hayatını kaybetti.

Ege'deki de İstanköy'de 2 kişi hayatını kaybetti, 120 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden iki kişiden birinin Türkiye vatandaşı olduğu bildirildi. Depremde 'taki Cezayirli Hasan Paşa Camisi'nin minaresinin kafeteryanın üzerine yıkıldı. Minare yıkıldığı sırada caminin yanındaki kafeteryada oturan 39 yaşındaki Kurtoğlu İsveç uyruklu bir turist enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.

ACI HABER AİLESİNE ULAŞTI

39 yaşındaki Sinan Kurtoğlu'nun acı haberi, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki ailesini ulaştı. Üç arkadaşıyla tatile giden İzmirli Kurtoğlu'nun, Karşıyaka Bostanlı'da kafe işlettiği belirtildi. Tatilde depreme yakalanıp yaşamını yitiren Kurtoğlu'nun kardeşi Canan, annesi Simin ve babası Ali Kurtoğlu, aldıkları acı haber üzerine Bodrum'a doğru yola çıktı. Acılı ailenin Bodrum'dan, cenazeyi almak için İstanköy'e geçecekleri öğrenildi.

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Kos'ta ölen Türk vatandaşının kimliği belli oldu
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