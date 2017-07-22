Antalya’da bir camide hırsızlık şoku!

Olay, 18 Temmuz Salı günü Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi 1498 sokaktaki Seyyid Halit Göyük Cami
'de gerçekleşti. Sabah 08.10 sıralarında camiye arka kapıdan giren 40 yaşlarındaki bir adam, cami bahçesine girdikten sonra direk şadırvana yönlendi. Burada bir müddet abdest alma numarası yapan hırsız, daha sonra cami dışarısında namaz kılınması için hazır tutulan hasırlara yöneldi. 6 tane hasırdan 5 tanesi istifledikten sonra camii bahçesinin dışarısına atan hırsız, etrafı kolaçan ettikten sonra hasırları sırtlayarak olay yerinden uzaklaştı.
CUMA NAMAZINDA SERECEK HASIR OLMAYINCA FARK ETTİLER
Olaydan 3 gün sonra Cuma namazı için camiye gelen vatandaşların hasır talebi oldu. Cami Müezzini Mevlüt Yavuz, hasırların eksik olduğunu fark edince çalındığını anladı. Güvenlik kameralarını da inceleyen Yavuz, hırsızın hasırları götürdüğünü tespit ederek polise haber verdi. Yavuz'un ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. İncele yapan polis hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.
"HIRSIZIN VİCDANLISI DA VARMIŞ"
Cami Müezzini Yavuz, "Önce şadırvana gelmiş, abdest alma numarası yapmış. Namaz kılınan hasırlardan 5 tanesini almış, 1 tanesini bırakmış. Heralde namaz kılarlar diye bir tanesini bırakmış. Vicdanlı hırsızmış ama diğer hasırlar olmayınca da cemaat namaz kılamadı" dedi.