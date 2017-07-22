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lı kadın ortalığı birbirine kattı!

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 22.7.2017 14:39
Avusturyalı kadın turist ortalığı birbirine kattı!

’na tatil için gelen lı 28 yaşındaki bir kadın saldırıya uğradığını iddia ederek önce oteli, ardından da hastaneyi birbirine kattı. ’nde sakinleştirici vurulup gönderilen turist, hemen kapının önünde kendini yere attı.

Edinilen bilgiye göre, lı 28 yaşında Kathren K. isimli Avusturyalı bir kadın tatil için 'na gelip, Marina bölgesinde bir otele yerleşti. Öğleye doğru otelden çıkan Avusturyalı turist, akşam 22.00 sıralarında otele döndü. Otel yetkililerine saldırıya uğradığını söyleyen kadın turist, sinir krizleri geçirip otel odasında eşyaları yerlere savurmaya başladı. Otel yetkilileri bir yandan Avusturya Konsolosluğu'na haber verirken, bir yandan da 112 acil servise haber verilerek, Kathren K., Kuşadası 'ne kaldırıldı. Hastane de sinir krizleri geçiren ve saldırıya uğradım diye bağıran turiste nöbetçi doktor tarafından sakinleştirici iğne yapıldı. Hastane yetkilileri tarafından Avusturya konsolosluğu yetkililerine teslim edilen turist, tam hastane çıkışında kendini yere attı. Avusturya Konsolosluğu yetkilileri ve avukatı tarafından kadın turist bu kez özel bir hastaneye götürüldü.





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Avusturyalı kadın turist ortalığı birbirine kattı!
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