İstanbul'un göbeğinde film gibi soygun yapan çete yakalandı

Geçtiğimiz günlerde Türk-Rus ortaklı bir şirkete bir TIR'la para göndermiş ve parayı adrese teslim etmek için TIR'dan alan şirket müdürü ve 2 kişi minibüsle Bayrampaşa'ya doğru yola koyulmuştu. Bayrampaşa-Kocatepe yol ayrımına geldikleri sırada, plakası olmayan ve 1 motosikletle minibüsün önü kesildi. 2 kişi silah çekerken diğer 2 kişi minibüsün camını kırarak içerisinde 700 bin dolar ve 70 bin Euro olan çantayı ve minibüsün kontak anahtarını alarak kayıplara karışmıştı.

YAKALANDILAR

Olay hedef alınan minibüsün arkasında seyreden ikinci minibüsün kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Olayın ardından Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz salı günü İstanbul ve Batman'da 4 kişiyi yakaladı. Yüksel A ve Emrullah Ö tutuklandı. 2 kişi serbest kaldı. Yakalanan kişilerin yaralama, uyuşturucu ve hırsızlığında arasında bulunduğu suçlardan kayıtları olduğu bildirildi.

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