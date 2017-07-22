İstifa ettiren rezalet... Doktoru saçından sürüklediler

Olay önceki gece saat 01.30 sıralarında Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. S.A. rahatsızlanan kızını bir yakını olan kadın ile birlikte hastanenin acil servisine getirdi. Dr. Fatma Banu Turhan çocuğu muayene ederken tahta çubuğu dilini üzerine koyarak boğazına baktı. İddiaya göre bu sırada çocuk öğürünce annesi S.A. tepki göstererek doktora saldırdı. Doktoru tartaklayıp, saçından çeken S.A. daha sonra çocuğunu alarak hastaneden ayrıldı. Dr. Fatma Banu Turhan, S.A. hakkında şikayetçi oldu. İfadesi alınan S.A. serbest bırakıldı. Dr. Fatma Banu Turhan yaşanan olayın ardından istifa etti.

Kadın doktoru saçından sürükledi

Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık personeli bir araya gelerek yaşanan olaya tepki gösterdi. Hastanede görevli Genel Cerrah Dr. Sıddık Kaya yaptığı basın açıklamasında, "Dün gece saat 01.00-02.00 sırasında Dr. Fatma Banu Turhan'a acil klinikte iki bayan tarafından şiddet uygulanmış, doktor bayanı saçlarından sürükleyerek darp etmişlerdir. Tüm iyi niyeti ve çabasıyla hastasını muayene etmeye çalışan doktor hanıma yapılan bu muamele kabul edilemez. Maalesef doktor hanım bu üzücü olay karşısında sabah devlet memurluğundan istifa etme kararı almıştır, aramızdan ayrılmıştır. Mesleğine yeni adım attığı bu yıllarında çalışma azmini ve şevkini örseleyen bu tür insanları kınıyoruz, hukuk mücadelemiz başlattığımızı duyuruyoruz. Bunun takipçisi olacağız. Bilmenizi istediğim bir şey var, bu doktor hanım dün acil polikliniğinde 300 hastaya bakmış. Ben yetkilisi olsam bugün bu hastaneyi kapatırım. Yaşanan bu olaylar sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunu tükenme noktasına getirmiştir. Bu tarz şiddet olaylarının karşısında sizlerin de evlatlarınız olan sağlık çalışanlarına tüm halkımızdan destek bekliyoruz" dedi.

Sakarya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Hasan Salih Sağlam, ise açıklamasında bu olayı yapan kişinin bir gurbetçi olmasının kendilerini şaşkına çevirdiğini belirterek, "Doktor arkadaşımız gece yarısı görevi başında 3 yaşındaki bir hastayı muayene ederken boğazına bakmak için kullandığı abeslangın (tahta çubuk) çocuğu öğürttüğü gerekçesiyle hasta yakını tarafından sözlü saldırı ve ardından fiziki şiddet ile karşı karşıya kalmıştır. Saçından sürüklenerek darp edilen doktorumuza bunu yapan vatandaşımızın yurt dışında yaşayan bir gurbetçi olması bizleri daha da şaşırtmıştır. Çünkü yurt dışında gece çocuğunuzda hastalansa hekime gidip çocuğunuzu muayene ettiremezsiniz. Telefonla ulaşarak ilgili hekimin talimatları doğrultusunda hareket eder hastaneye gidemezsiniz. Ülkemizde günün her saati aktif bir sağlık hizmeti verilirken, gecenin yarısında bile rahatlıkla hekim bulup dertlere derman bulma imkanı ortadayken, öz vatanına gelen bir gurbetçi vatandaşın bunu bilmesine rağmen böyle hareket etmesi asla kabul edilemez. Bu çirkin saldırıyı kınıyoruz. Doktorumuzun genel durumunun iyi olması teselli kaynağımız olmuştur. Ancak vatandaşlarımıza fedakarca hizmet sunma gayretiyle çalışan sağlık personelimizin bu gibi olaylara maruz kalması asla kabul edilemez. Şifa dağıtan ellere vefa gösterilmesini bekliyoruz" dedi.

DAHA ÖNCE SALDIRIYA TEPKİ GÖSTERMİŞ

Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'nde bir hasta yakınının saldırısına uğrayan Dr. Fatma Banu Turhan'ın geçen yıl Sakarya Camili 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde bir doktora saldırılması nedeniyle sosyal medya hesabından yüzlerinde darp izleri olan doktor ve hemşirenin resminin bulunduğu 'Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete hayır' yazılı paylaşımda bulunduğu görüldü.