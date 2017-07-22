Lavanta kokulu cennet: Kuyucak

Türkiye'nin toplam lavanta üretiminin yüzde 93'ünü karşılayan bu köy adeta bir lavanta cenneti. Başlangıçta gül tarlalarının etrafına güzel görünüm için 400-450 kök lavanta eken köylüler, 1990 'lı yıllarda ticari amaçlı lavanta ekimine başlamış. Kurak, susuz, kullanılmayan tarlalar boş kalmasın diye ekilen ilk lavanta fidelerinden alınan verimle, günümüzde üretim miktarı 3000 hektar alana kadar yayılmış. Lavantalar, haziran sonuna doğru morarmaya başlıyor ve temmuz ayında ise çiçek açıp mosmor bir hal alıyor. Temmuz sonu ağustos başından itibaren hasat yapılıp kesildikten sonra ise kurutulup çiçeği elde ediliyor. Ayrıca yaş halde kaynatılıp yağı ve suyu imal edilip satılan lavantalar, ticaretle birlikte turizm alanını da geliştireceğe benziyor. Kuyucak köyü, ziyaretçilerine lavanta bahçeleriyle hazirandan başlayıp ağustosa kadar mis gibi lavanta kokuları arasında huzur bulma imkânı sunuyor.



ULAŞIM VE KONAKLAMA

Kuyucak köyü, Isparta şehir merkezine 50 km uzaklıkta bulunuyor. Köye ulaşım Isparta veya Keçirborlu ilçesinden minibüsler aracılığıyla sağlanabiliyor. Isparta merkezine şehirlerarası otobüs firmalarının yanı sıra havayoluyla da ulaşım mümkün. Özel araçlarıyla gidecek ziyaretçilerin Keçiborlu'ya varmadan Kılıç tabelasını gördükten sonra Kılıç istikametine devam etmesi gerekiyor. Kılıç'a varana kadar yol boyunca Kuyucak tabelası bulunmadığından ulaşım esnasında bu konuya dikkat edilmesi gerekiyor. Kuyucak'ta konaklama ise; geçen sene ev pansiyonculuğunun başlamasıyla gelişme gösteriyor. Ayrıca Keçiborlu ya da Isparta şehir merkezinde bulunan oteller de konaklama için fazlasıyla seçenek sunuyor.



LAVANTANIN FAYDALARI

Köy halkı lavanta ticaretiyle o kadar çok bütünleşmiş ki bir çok ürün üretmeyi başarmışlar. Bu ürünlerin başlıcaları; Lavanta balı, lavanta çayı, lavanta yağı, lavanta suyu, lavanta sabunu ve lavanta kurusu, lavanta dondurması. Lavanta, idyopatik burun akıntısına, toz alerjisine, iltihaplı eklem romatizmasına ve karaciğer yağlanması gibi rahatsızlıklara faydalı olduğu biliniyor. Ayrıca lavantanın sakinleştirici özelliği de bulunuyor, lavanta birçok kozmetik üründe, ilaç sanayisinde ve gıda üretiminde de kullanılıyor..