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- - 22 Temmuz 2017

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 22.7.2017 21:59 Güncelleme Tarihi: 22.7.2017 22:03
Milli Piyango - Sayısal Loto çekiliş sonucu - 22 Temmuz 2017

İdaresince düzenlenen 'nun bin 80'nci hafta çekilişi yapıldı. bu haftanın kazandıran numaraları 1, 13, 14, 19, 29 ve 30 olarak belirlendi. 6 bilen bir kişi, 3 milyon 436 bin 423 lira 70 kuruş kazandı.

'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi, 3 milyon 436 bin 423 lira 70 kuruş nin sahibi oldu.

İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 142 kişi 5 bin 354 lira 80'er kuruş, 4 bilen 7 bin 215 kişi 79 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 137 bin 220 kişi 11 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı.

yi kazanan talihlinin kuponunu, İstanbul'un ilçesinden yatırdığı belirtildi.

Çekilişte 6 milyon 382 bin 11 lira 30 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan kamuya olarak 1 milyon 890 bin 718 lira 70 kuruş, şans oyunları vergisi olarak da 1 milyon 55 bin 766 lira 73 kuruş aktarılacak.

Loto'nun bin 80'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 1, 13, 14, 19, 29 ve 30 olarak belirlendi.

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Milli Piyango - Sayısal Loto çekiliş sonucu - 22 Temmuz 2017
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