Milli Piyango - Sayısal Loto çekiliş sonucu - 22 Temmuz 2017

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi, 3 milyon 436 bin 423 lira 70 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 142 kişi 5 bin 354 lira 80'er kuruş, 4 bilen 7 bin 215 kişi 79 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 137 bin 220 kişi 11 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu, İstanbul'un Kartal ilçesinden yatırdığı belirtildi.

Çekilişte 6 milyon 382 bin 11 lira 30 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 890 bin 718 lira 70 kuruş, şans oyunları vergisi olarak da 1 milyon 55 bin 766 lira 73 kuruş aktarılacak.

Loto'nun bin 80'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 1, 13, 14, 19, 29 ve 30 olarak belirlendi.