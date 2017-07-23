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Boşandığı eşinin kardeşleri tarafından dövüldü, hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 23.7.2017 09:02 Güncelleme Tarihi: 23.7.2017 09:03
Boşandığı eşinin kardeşleri tarafından dövüldü, hayatını kaybetti

'da boşandığı eşinin erkek kardeşinin evine giden , burada çıkan tartışma sonucu odunla kafasına vurularak darp edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Biçer burada hayatını kaybetti.

Merkez Ulukent Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi üzerinde bulunan boşandığı eşinin ailesinin evine giden 34 yaşındaki , burada eski kayınbiraderleri Y.A ve M.A ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kafasına odun darbesi alan Biçer, ağır yaralı olarak ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanendeki doktorların müdahalesine rağmen Biçer kurtarılamadı.

Polis, Bilal Biçerin ölümüyle ile ilgili eski eşi A.A. ve eski kayınbiraderi Y.A.'yı gözaltına aldı. Evde bulunamayan diğer kayınbiradeki M.A.nın da yakalanması için polis çalışmalarını sürdürüyor.

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Boşandığı eşinin kardeşleri tarafından dövüldü, hayatını kaybetti
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