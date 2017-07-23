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Kıbrıslı Bakan'ın teknesi battı... Ölümden döndüler

Giriş Tarihi: 23.7.2017 09:05 Güncelleme Tarihi: 23.7.2017 09:22
Kıbrıslı Bakan'ın teknesi battı... Ölümden döndüler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova, dün akşam ölümden döndü. 'ya ait tekne, batma tehlikesi geçirdi. ekipleri beş kişiyi kurtardı, Bakan Berova ve bir kişi ise yüzerek karaya çıktı.

Kıbrıs Postası'nın haberine göre; Girne Turizm Limanı'ndan hareket eden 'ya ait tekne, mendirek açıklarında bulunduğu sırada su alarak batma tehlikesi geçirdi.

Teknede Berova, iki oğlu ve dört misafiri ile birlikte bulunan toplam 7 kişi ölümden döndü. Teknenin batma tehlikesi geçirmesi üzerine süratle bölgeye hareket eden ekipleri teknede bulunan 5 kişiyi kurtararak karaya çıkardı.

Teknede bulunanlardan Bakan Berova ve bir kişi kendi imkanları ile yüzerek karaya çıktılar. Özdemir Berova'ya ait tekne ise tamamen battı.

Teknede bulunanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

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Kıbrıslı Bakan'ın teknesi battı... Ölümden döndüler
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