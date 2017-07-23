Turistleri şehre çeken lezzet: Maraş dondurması

Osmanlı döneminde, saraylarda "karsambaç" adı verilen bir tür buzlu tatlının uzantısı olarak şeker ve süt karışımı, salebin kıvam katan özelliğiyle sakız gibi uzayan Maraş dondurması, kendine özgü hoş lezzeti ve aroması, özlü, homojen parlak beyaz rengi, erimeye karşı dayanıklı olması ve düşük sıcaklıkta niteliklerini uzun süre muhafaza etmesi ile farklılaşıyor.

Türk tatlı kültüründe önemli bir yeri olan dondurma, Kahramanmaraş'ın adı ile özdeşleşerek adeta sembolü haline geldi. Maraş dondurması, üretiminde kullanılan keçi sütü ile salebin oluşturduğu farklı tat ve aromanın yanı sıra yapımında sarf edilmesi gereken ustalık ve beceriyle öne çıkıyor.

Türkiye'nin ve dünyanın farklı kentlerinden vatandaşlar da ünü dünyaya yayılan dondurmayı yemek için Kahramanmaraş'a geliyor.

Kahramanmaraş'ta üç kuşaktır dondurma üreten işletmenin sahiplerinden Erdal Kanbur, AA muhabirine, ünü dünyaya yayılan dondurmanın adeta bir turizm sektörü haline geldiğini söyledi.

"DONDURMA TURİZMİ OLUŞTU"

Dünyanın ve Türkiye'nin farklı kentlerinden çok sayıda turistin Maraş dondurmasını tatmak için Kahramanmaraş'a geldiğini aktaran Kanbur, şunları kaydetti:

"Bir turizm sektörü gibi insanlarımız Kahramanmaraş'a dondurma yemeye geliyor. Dünyada tanınan bir Roma dondurması, bir de Maraş dondurması var. Düşünün Roma'dan bile Maraş'a dondurma yemeye gelenler var. Adeta dondurma turizmi oluştu. Buraya dondurma yemek için gelen insanların sayısı oldukça fazla."

Dondurma yemek için kente gelen Serap Çolak Maral ise İstanbul'da yaşadığını ve ilk defa Kahramanmaraş'a geldiğini aktardı.

Maral, "Maraş dondurmasını önceden çok bilmiyordum ancak eşim sayesinde tanıdım. Çok sevdim, çok güzel bir tadı var. Kahramanmaraş'a özellikle dondurma yemek için geldim. Çok seviyorum ve zevkle yiyorum. Keçi sütünden yapılıyor olmasıyla da çok faydalı. Herkese tavsiye ediyorum." dedi.

"BATIDA BULAMADIĞIMIZ LEZZETİ BURADA BULDUK"

Egemen Vural da havalar sıcak olduğu için Adana'dan dondurma yemeye geldiklerini belirtti.

"Hem ziyaret hem ticaret" anlamında Kahramanmaraş'a gelme fırsatı bulduklarını dile getiren Vural, "Burada dondurmamızı yedik ama doymadık, paket yaptırıp Adana'ya götürüyoruz. Tabii buraya geldiğimizi duyanlardan da dondurma siparişi verenler oldu." ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan gelen Emin Kaya ise Kahramanmaraş dendiği zaman akla ilk dondurmanın geldiğini söyledi. Kaya, "Hem kenti ziyaret etmek hem de dondurma yemek için Kahramanmaraş'a geldik. Memnun da kaldık." dedi.

Ayşe Kaya da özellikle Maraş dondurması yemek için İstanbul'dan geldiklerini dile getirerek, geldiklerine de değdiğini ifade etti.

İbrahim Başkaya da ünü dünyaya yayılan dondurmayı tatmak için Balıkesir'den ailesiyle Kahramanmaraş'a geldiğini belirterek, "Aradığımızın çok üstünde bir lezzetle karşılaştık. Batıda bulamadığımız lezzeti burada bulduk. Güzel bir lezzetle karşılaştık." şeklinde konuştu.