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Tüneli'nin İstanbul yönü 1 ay ulaşıma kapalı

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 24.7.2017 12:05 Güncelleme Tarihi: 24.7.2017 12:06
Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 1 ay ulaşıma kapalı

yolunun Tüneli'ni de kapsayan Abant ve Kaynaşlı kavşakları arası İstanbul yönü, üst yapı onarım çalışmaları kapsamında bugünden itibaren 1 ay ulaşıma kapatıldı. Sürücüler, 'ndan D-100 Karayolu'na yönlendirildi.

Karayolları ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünü 'ndan itibaren sabah saatlerinde ulaşıma kapattı. Beton bariyerler ve dubalarla yolu kapatan ekipler, sürücüleri Abant Kavşağı'ndan D-100 Karayolu'na yönlendirdi. Sürücüler, Tüneli'nin kapalı olduğu ve Abant Kavşağı'ndan çıkış yapmaları konusunda elektronik levhalarla uyarıldı.

24 AĞUSTOS TARİHİNE KADAR DEVAM EDECEK

Bolu Dağı'nı D-100 geçişinden aşacak olan sürücüler Kaynaşlı gişelerinden tekrar yoluna girerek yollarına devam edecekler. Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan Abant ve Kaynaşlı kavşakları arasındaki yol çalışmasının 24 Ağustos tarihine kadar devam edeceği belirtildi.

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Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 1 ay ulaşıma kapalı
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