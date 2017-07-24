Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Depresyon beyin yapısını bozuyor

DIŞ HABERLER

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 24.7.2017
Depresyon beyin yapısını bozuyor
İskoçya'daki araştırma, depresyonun beyin yapısında değişimlere neden olduğunu ortaya çıkardı. Üç binden fazla deneği inceleyen uzmanlar, depresyonun beyaz madde bütünlüğünün bozulmasına yol açtığını tespit etti. Çalışmada, beyin hücreleri arasındaki bağlantıyı kuran beyaz maddedeki bozulmanın duygu oluşumunda ve düşünme yeteneklerinde sorunlara sebep olacağı belirtildi. Araştırma ekibinden Heather Whalley, "Hastalığın mekanizmasın iyice kavramak bize daha etkili bir tedavi geliştirme imkânı verecek" dedi.
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Depresyon beyin yapısını bozuyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz