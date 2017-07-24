Depresyon beyin yapısını bozuyor

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İskoçya'daki araştırma, depresyonun beyin yapısında değişimlere neden olduğunu ortaya çıkardı. Üç binden fazla deneği inceleyen uzmanlar, depresyonun beyaz madde bütünlüğünün bozulmasına yol açtığını tespit etti. Çalışmada, beyin hücreleri arasındaki bağlantıyı kuran beyaz maddedeki bozulmanın duygu oluşumunda ve düşünme yeteneklerinde sorunlara sebep olacağı belirtildi. Araştırma ekibinden Heather Whalley, "Hastalığın mekanizmasın iyice kavramak bize daha etkili bir tedavi geliştirme imkânı verecek" dedi.