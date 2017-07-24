Mersin'de iş makinesi denize battı

Giriş Tarihi: 24.7.2017 17:43Güncelleme Tarihi: 24.7.2017 17:48
Mersin'in Anamur ilçesinde deniz deşarjı çalışmalarında kullanılan iş makinesi suya battı. Alınan bilgiye göre, Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) ekipleri Ören mevkisindeki atık su arıtma tesisi yakınlarında deniz deşarj çalışma başlattı.
Çalışma sırasında deniz içerisine giren bir iş makinesi kısa süre sonra suya battı. Aracı kullanan operatör kendi imkanlarıyla çıkarken, iş makinesi suya gömüldü. Suya gömülen iş makinesi diğer araçlarla çekilerek kıyıya çıkarıldı.