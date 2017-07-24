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Mersin'de iş makinesi denize battı

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 24.7.2017 17:43 Güncelleme Tarihi: 24.7.2017 17:48
Mersin'de iş makinesi denize battı

Mersin'in Anamur ilçesinde deniz deşarjı çalışmalarında kullanılan iş makinesi suya battı. Alınan bilgiye göre, Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) ekipleri Ören mevkisindeki arıtma tesisi yakınlarında deniz deşarj çalışma başlattı.

Çalışma sırasında deniz içerisine giren bir iş makinesi kısa süre sonra suya battı. Aracı kullanan operatör kendi imkanlarıyla çıkarken, iş makinesi suya gömüldü. Suya gömülen iş makinesi diğer araçlarla çekilerek kıyıya çıkarıldı.

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Mersin'de iş makinesi denize battı
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