Mersin'de iş makinesi denize battı

Çalışma sırasında deniz içerisine giren bir iş makinesi kısa süre sonra suya battı. Aracı kullanan operatör kendi imkanlarıyla çıkarken, iş makinesi suya gömüldü. Suya gömülen iş makinesi diğer araçlarla çekilerek kıyıya çıkarıldı.

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