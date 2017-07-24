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- - 24 Temmuz 2017

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 24.7.2017 22:28 Güncelleme Tarihi: 24.7.2017 22:28
Milli Piyango - On Numara çekiliş sonucu - 24 Temmuz 2017

İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyununun 781'inci hafta çekilişi yapıldı. bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar; 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 24, 29, 31, 33, 36, 44, 47, 51, 53, 56, 66, 72 ve 78 olarak belirlendi. itibarıyla 10 bilen bir kişi 278 bin 185 lira ikramiye kazandı. On Numara hakkında tüm detaylar haberimizde

İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyununun 781'inci hafta çekilişi yapıldı. bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar; 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 24, 29, 31, 33, 36, 44, 47, 51, 53, 56, 66, 72 ve 78 olarak belirlendi. itibarıyla 10 bilen bir kişi 278 bin 185 lira ikramiye kazandı. İşte On Numara hakkında tüm detaylar!

On Numara çekilişinde 10 bilen bir kişi 278 bin 185 lira 95 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, 9 bilen 113 kişi bin 641 lira 40'ar kuruş, 8 bilen 2 bin 26 kişi 91 lira 55'er kuruş, 7 bilen 19 bin 526 kişi 18 lira 20'şer kuruş, 6 bilen 111 bin 784 kişi 3 lira 35'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 141 bin 956 kişi ise 3 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte 10 numarayı da bilen talihli, kuponu Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinden yatırdı.

Toplam 1 milyon 854 bin 546 lira 65 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 739 bin 279 lira 22 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 412 bin 121 lira 48 kuruş aktarıldı.

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Milli Piyango - On Numara çekiliş sonucu - 24 Temmuz 2017
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