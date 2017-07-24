Silahlar çekildi, babalar karıştı!

İlk belirlemelere göre çatışmayı doğuran kavga Kerem Öztürk ile Ömercan Tekcan arasında yol verme-park etme tartışmasından çıktı. Ömercan Tekcan'ın kuzenleri Alptuğbey ve Göktuğbey Tezcan da olaya müdahil oldu. Salih Semercioğlu da Öztürk'ten yana olaya müdahil olunca kavga büyüdü. Bir süre sonra Göktuğbey ve Alptuğbey Tekcan'ın babası Turan Tekcan ile Salih Semercioğlu'nun babası Mehmet Semercioğlu da kavgaya dahil oldu ve silahlı çatışma başladı.

Ayırırken vuruldu

Tabancalar ve bir pompalı tüfeğin kullanıldığı çatışmada kavgayı ayırmaya çalıştığı belirtilen Mustafa Aşar da vuruldu. Hastaneye kaldırılan dört yaralıdan üçü hayatını kaybetti. Olayın ardından Kerem Öztürk ve babası İbrahim Öztürk polise giderek teslim oldu.

Tekcan teslim oldu

Olaya karışan diğer şüpheliler aranırken Turan Tekcan da dün akşam saatlerinde teslim oldu. Ömercan Tekcan ise aranıyor. Olayın tarafların olan Tekcan ailesi ile Semercioğlu ailesi arasında daha öncesine dayalı bir husumetin olduğu da iddia edildi.

Çarşamba ilçe emniyet müdürlüğü ve Samsun'dan gelen takviye ekipler ilçede tarafların muhtemel bir çatışmasına karşı sıkı tedbirler aldı. Gözaltında toplam 5 kişi var. Soruşturma devam ediyor. (Milliyet)