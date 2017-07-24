Tekirdağ'da NATO boru hattından akaryakıt çalındı

Olay, Seymen Mahallesi'nde bulunan Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri TF-31 Tank Çiftliği Şefliği sorumluluğunda bulunan Tatarlı Yönü Boru Hattı'ndan, tarlalık alandaki 496 kritik bölge noktasında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler tarafından kelepçe ile delinerek akaryakıt çalındı. Akaryakıt alınırken hattında basıncın düştüğünü gören görevliler hemen durumu jandarmaya bildirdi. sevk edilen NATO ve jandarma görevlileri, yaklaşık 2 metrelik çukur açılarak boru hattına kelepçe takıldığını ve buradan akaryakıt çalındığını tespit etti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çukur açıldığı ve içinden özel sistem kurularak akaryakıt çalındığını belirledi.



Seymen Mahalle Muhtarı Aydın Dinler, olayın daha önce de aynı bölgede yaşandığını belirterek. Dinler, olayı öğrendiklerinde tarlalık alana gelerek açılan çukuru gördüklerini ifade ederek, şöyle dedi:



"NATO Tank Çiftliği görevlileri jandarmayı arayınca bizim de konudan haberimiz oldu. Buraya ulaştığımızda açılan çukura kapak yapıp bırakıldığını gördük. Büyük ihtimalle mazot çalınmış. Bu olay geçen yıl da birkaç defa cereyan etti. Bu yıl da tarlaların biçilmesiyle yeniden başladı. Bu olaylardan dolayı çok rahatsızız. Hırsızlık haberleriyle gündeme gelmekten bıktık."

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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